Koerajuht Margit Härma abiline on Olari ehk Olli, seitsmeaastane Belgia lambakoer. Ta on pärit Soomest ja Eestisse toodi ta kahe kuu vanusena, sellest ajast ongi ta tegutsenud politseikoerana. Olli on õpetatud patrullkoeraks, selle kõrval osaleb ta laibaotsingu koolitusel, mida ta praeguseks on õppinud umbes aasta. Koerajuhi väitel on Olli hea korratagaja, sest kui teinekord suurüritustel kiputakse politseiga vaidlema või mitte kuuletuma, siis koera juuresolekul seda ei tehta. Tööst vabal ajal meeldib Ollile joosta ja mängida. Eriti naudib ta tirimismängu ja ta võiks seda teha tundide kaupa. “Kui ma mänguasja talle annan või Olli tõmmates selle kätte saab, on ta võitnud ja teeb auringi mänguasja suus hoides, urisedes ja raputades,” rääkis Härm.

FOTO: Erakogu