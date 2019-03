Homsest saavad Tori valla elanikud sümboolikat valida

Vallavalitsuse kokku kutsutud sümboolikakomisjon otsustas eelmisel aastal, et oma arvamuse peavad saama avaldada elanikud, ja nii korraldatakse rahvahääletus. Pärast seda langetab lõpliku otsuse volikogu, kuid rahva eelistuse teadmine aitab volikogulastel otsustada.

Elanikud saavad valida kolm kavandi vahel, mis on laekunud ideekorjelt ja läbinud riikliku heraldikakomisjoni range pilgu: “Raudne liit”, “Oda” ja “Hoburaud”.

“Raudses liidus” kaldu asetsev lainelõige tähistab autori sõnutsi valda läbivat Pärnu jõge ja kuldne hobuseraud viitab laiemale üldsusele teada ja tuntud Tori hobusekasvandusele, mis on sümbolina lihtsasti Tori vallaga seostatav. Neli naelaauku hobuseraual tähistavad nelja liitunud omavalitsust.

Kivikirves sümboliseerib kiviaegset Pulli asulat ja inimeste ettevõtlikkust ja töökust. Roheline värv viitab metsarohkusele, looduskaitsealadele ja puhtale elukeskkonnale. Kuldne (kollane) tähistab väärikust ja tarkust, samuti Tori põrgu liivakivist kaldajärsakuid. Must tähistab ajalugu, viljakust ja elujõudu. Must ja kuldne on viited Pärnu maakonna vapivärvidelegi.