Negavatile laekus rekordarv ideid

“Aktiivne osavõtt Negavati konkursist näitab, et keskkonnateemad lähevad noortele korda ning neil on innovaatilisi ja sisukaid mõtteid, kuidas ressursse säästa ja seeläbi maailma paremaks muuta,” sõnas KIKi juhataja Andrus Treier. “Mul on hea meel, et Negavatti teatakse võimalusena, kus saab ideedega välja tulla. Nii elav huvi annab lootust, et võime varsti taas kuulda mitmest rohevaldkonna eduloost.”