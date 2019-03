Pärnus tuleb maakonna suurim taimetoidupäev

„Eelmised kaks aastat on tõestanud, et pärnakatele läheb korda nende tervis ja elukeskkond. Ürituse eesmärk on ennekõike teha teavitustööd. Uudistajatel on võimalus kohtuda spetsialistidega, kes tutvustavad taimset toidulauda ja selle positiivset mõju keskkonnale ja tervisele,“ rääkis ürituse korraldaja Lilli Tölp, kes olnud täistaimetoitlane kaheksa aastat.