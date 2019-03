Kihnlasi tabas maailma suurimal turismimessil erakordne tähelepanu

„Osalesime maailma suurimal turismimessil, kus tutvustasime oma kultuuri: Kihnu mootorrattal laulmine, pillimäng, tants, külalaul ja käsitöö,” rääkis SA Kihnu Kultuuriruumi juhataja Mare Mätas. „Messikülastajad said Kihnu rahvariietes teha mootorrattal pilte ja huvilisi oli palju. Arvan isegi, et olime selle messi silmatorkavaim eksponent Soome metsa kõrval.”

„Nüüd ei jää muud üle kui oodata selle turunduse mõju ära,” tõdes Mätas. „Kuid muidugi peame tegema kõik endast oleneva oma kultuuri hoidmiseks, et külastaja ei pettuks, kui mootorrattaid teedel ei näe või Kihnu kördis naisi ei kohta.”

Mätase arvates tuleks kas või seepärast kiiresti ellu viia Kihnu mootorrattamuuseumi projekt. „Kogu selle jandi taga on ju ikkagi suur soov, et Kihnu kultuur püsima jääks, kahjuks on selleks meile teadaolevalt vaid üks abinõu – turism,” rääkis ta. „See pole küll parim variant, kuid praegu pole paremat ideed kellelgi tulnud.”