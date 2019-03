Haigla õpetas inimelusid päästma

Projekti osana said Saksa tehnoloogiakooli kujundaja eriala õpilased ülesande, mille sisu oli kõike nähtut ja kuuldut meelde jätta ja saadud info ning tekkinud emotsioonide tulemusel luua sotsiaalkampaaniale jätkukampaania plakat “Aita päästa elu”. Kokku valmis 11 tööd, mille eesmärk on elanikele projekti sõnumit kinnistada. “Me ei tea, kunas ükskõik kes meie seast võib seista silmitsi olukorraga, kus on vaja julgust ja kiiret tegutsemist, et päästa kellegi elu,” märkis Amur.