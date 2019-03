Video: merepäästjad leidsid võsast hülgepoja

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi rõhutab, et kui olete loodusest näiliselt abitu loomapoja leidnud, on õige teavitada sellest keskkonnainspektsiooni telefoninumbril 1313 ja käituda sealt saadud juhiste järgi. Igasugune muu korraldamine, looma omal algatusel loodusest eemaldamine ja häirimine on seadusega keelatud. “Loodusele on parim, kui ta saab toimida omaette, loodusseaduste järgi,” võttis looduskaitse peaspetsialist teema kokku.