Leinapargis süüdati küünlad märtsiküüditamise 70. aastapäeva puhul

Ürituse juhatas sisse Eliisabeti koguduse õpetaja Tõnu Taremaa, kes juhtis tähelepanu sellele, et teel Leinaparki suutis ta kokku lugeda viis lehvivat riigilippu. “Hämmastav on see, kuidas inimene suudab inimeseks jääda ka rasketes oludes. Mõnigi elulugu on selline, et sooviks teha sügava kummarduse sellise inimese ees,” tõdes Taremaa. Tema sõnutsi on oluline jagada neid küüditamise mälestusi, sest seda kindlam on see, et tee Leinapargi mälestuskivi juurde ei rohtu.