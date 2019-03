Seminaril “Sattusin kampa” arutletakse probleemsete noorte üle

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Tõnu Kivis rääkis, et seminari eesmärk on kokku kutsuda noortega töötavad inimesed, arutamaks koostööd probleemsete noortega tegelemisel.

“On ääretult oluline otsida veel paremaid viise, et muuta veel paremaks ja sisukamaks Pärnumaal tehtavat tööd noortega,” ütles Kivis. “Võtmeküsimus on kindlasti see, kuidas võimalikult vara jõuda riskinoorteni. Kui noorel on kokkupuuted politseiga ja ta paneb toime korrarikkumisi, tegeleme juba tagajärgedega. Sel juhul on märksa keerulisem seda noort õigele teele juhtida.”