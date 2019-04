Hispaania küberturbefirma investeeris pärnakate start-up’i

“Olles esimest korda WebARXiga kohtunud “Web Summit 2018” üritusel, saime aru, et nende toode oli väga uuenduslik ja täiuslik, see lisandus meie portfelli,” kommenteeris Open Data Security tegevjuht Gareth Sharp. Tema sõnutsi sai pärast kohtumisi WebArXi asutaja Oliver Silla ja ülejäänud meeskonnaga selgeks, et nad on õiged inimesed, viimaks seda ettevõtet edasi, ja Hispania firma pakkus oma rahalist abi.