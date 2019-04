Kilingi-Nõmmes lekkis kohalikku paisjärve kütteõli

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Mooritsa teatel on täpne aine ja selle levikukoht siiani teadmata. “Päästjad paigaldasid 24 meetri ulatuses poome, et tõkestada aine levikut järve,” sõnas ta.

Saarde valla keskkonna- ja heakorraspetsialist Kaie Sakala rääkis, et reostuse avastas kohalik elanik, kes sealkandis oli jalutanud ja tundnud tugevat lehka. Seejärel kutsuti kohalikud päästjad, kes piirasid reostuse poomidega.

Sakala jutu järgi võib see aine olla kunagise linavabriku territooriumilt lekkinud kütteõli. “Kuid see pole kindel,” märkis ta.

Naftasaadus oli lekkinud linavabriku alalt Humalaste jõkke suunduva heitvee toru kaudu vette ja sealt jõge pidi Sauna paisjärveni, kus levik peatati. “Seni ei oska keegi täpselt öelda, kust nõukogudeaegse linavabriku alalt võis see aine heitveetorru sattuda,” rääkis Sakala.

Osa sealseid sademevee- ja muu otstarbega kaeve on kinni aetud, osa tuvastatavad. “Ilmselt võib osa kaeve ja torusid olla maa sees aja jooksul lagunenud,” märkis keskkonnaspetsialist.

Sakala ei osanud praegu veel öelda, mis edasi saab. “Peame seda linavabriku territooriumi omanikuga ilmselt arutama,” rääkis ta. “Kindel on, et see jõkke suunatud heitveetoru ots tuleb kinni panna ja samuti tuleb veest reostus koristada.”