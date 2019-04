Vabatahtlike päästjate foorum keskendub koostööle omavalitsustega

Ühtlasi on tänavune foorum üks sündmusi, millega tähistatakse organiseeritud tuletõrje 100. aastapäeva.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles, et nii nagu sajand tagasi moodustavad praegugi ühtse päästevõrgustiku kutselised ja vabatahtlikud päästjad koos.

„Meie eesmärk on aina rohkem ennetada õnnetusi ja hoolitseda selle eest, et elanikud oskaksid kriisiolukorras toime tulla. Me oleme igale inimesele nõu ja abiga olemas,“ lisas päästeameti peadirektor.