Altkäemaksu nõudmises süüdistatav soovis rahvakohtuniku taandada

Kohtuistungi alguses soovis Kalmeri kaitsja Heldur Otti rahvakohtunik Teet Kursi taandamist. Seda põhjusel, et Kalmer ja Kurs on koos olnud AS Estonia Spa Hotelsi nõukogus ja tegutsevad Kaitseliidus sama rühma koosseisus. Samuti väitis kaitsja, et meeste omavahelised suhted pole sõbralikud. “Pole absoluutselt kindel, et Kurs oleks objektiivne,” kommenteeris Otti.

Rahvakohtunik kinnitas, et kuulub tõesti Kaitseliidus Kalmeriga ühte rühma, kuid õppustel on nad vaid korra kokku puutunud. Samuti kinnitas rahvakohtunik, et nad on samal ajal olnud Estonia Spa Hotelsi nõukogus, kuid talle tuli üllatusena, et neil pole head suhted. “Meil polegi isiklikke suhteid. Kõigis suhetes olen lähtunud sellest, mis ülesanne on. Olen andnud rahvakohtuniku vande olla objektiivne,” sõnas Kurs.