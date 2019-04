Pärnus on tänavu teeremondiks kulutatud 60 000 eurot

Linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kauri sõnade kohaselt on teekatte remondiks sellel aastal kulunud ligemale 60 000 eurot. Kokku plaanitakse töid teha pea 800 000 euro eest.

Talvel tekkinud löökaugud täidetakse jooksvalt Bitumixi seguga, mis on spetsiaalne külmsegu talvisel ajal asfaldi parandamiseks. Ilmade soojenedes parandatakse löökauke ja tänavatel tekkinud asfaldipragusid püsivama, bituumenemulsiooni ja killustiku seguga.

Jooksvate tööde kõrval on sellel aastal plaanis uuendada teekatet täies mahus Tammsaare puiesteel Kanali tänava ristmikust kuni Kooli tänavani, Aia tänaval Pika ja Laia tänava vahelisel lõigul ja Ankru tänaval Vana-Sauga ja Uus-Sauga tänava vahel.

Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Gerli Kõivu sõnutsi on hea meel tõdeda, et üha rohkem teavitavad inimesed löökaukude asukohtadest linnavalitsust. Paaril korral on esitatud kahjunõue, mis vajas lahendamist.