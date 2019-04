Selgub Tori valla sümboolika: kas rõhuda loodusele või vaprusele ja edule?

Selles kavandis tähistab kuldne autori kirjeldusel eluandvat valgust, ülimat tõde ja edu ning on Pärnumaa ja Eesti vapi värv. Punane märgib vaprust, armastust, Püha Vaimu tegevust ja on Tori vallaga ühinenud Sindi linna vapi värv. Hõbedane on tarkuse, ustavuse ja hingepuhtuse tunnusvärv. Kilbi laineline jaotus tähistab valda läbivat jõge, hobuseraud on muistsetest aegadest tuntud õnnemärk, mis viitab hobusekasvatuselegi. (Esialgne kavand on loodud asendusvärvidega, kus hõbedasele vastab valge ja kuldsele kollane.)

FOTO: Tori Vald