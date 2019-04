Loomapäästjad sõidavad nüüd uue bussiga

MTÜ Loomapäästegrupi Pärnu piirkonna juht on Anu Paluoja, kelle õuel seisab stardivalmilt vabatahtlikele müüdud kunagine politseijõudude kaubik, mis kohandatud spetsiaalselt loomade transportimiseks. Niisuguseid sõidukeid on Eestis kokku kuus ja need on ostetud pangalaenu toel, mille ühing loodab tagasi maksta, müües firmadele autodel reklaamipinda.