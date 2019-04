Tori vald sai lõpuks uue sümboolika

Tori vallavolikogu otsustas tänasel istungil, et valla sümboliks saab Priit Herodese loodud kuldse-punase tooniga hoburauda kujutav sümboolika. Tegemist on kavandiga, mis ei osalenud rahvahääletusel, see esitati sümboolikakomisjonile hiljem. Valla vastse sümboolika kiitis 12 kohalolijast heaks kaheksa volinikku.

"Oleme õnnelikud, et vald on lõpuks leidnud sümboolika, kuldse-punase värvusega kavand on leidnud rohkem toetust ja poolehoidu elanike seas," ütles vallavanem Lauri Luur ja lisas, et ühiste sümbolite leidmine aitab kaasa suure valla identiteedi ja ühtsustunde tekkele. "Samuti saab vald nüüd välja vahetada viidad ja sildid valla piiridel."

Volikogu esimees Enn Kuslap arvab, et uus sümboolika on meeldejääv ja hea. Kasutati värve kõigist neljast ühinenud piirkonnast. "Uues kavandis on rohkem väge ja iseloomu," iseloomustas ta.

Märtsi algul toimunud hääletusel said Tori valla elanikud valida kolme ideekonkursile laekunud sümboli vahel. Võitis kavand “Hoburaud”. Hääletusel osalemise aktiivsus oli äärmiselt madal: ligikaudu 12 000 elanikust rääkis kaasa veidi üle 100 inimese.

Autori kirjelduse kohaselt tähistab võidukavandis kuldne eluandvat valgust, ülimat tõde ja edu ning on Pärnumaa ja Eesti vapi värv. Punane märgib vaprust, armastust, Püha Vaimu tegevust ja on Tori vallaga ühinenud Sindi linna vapi värv. Hõbedane on tarkuse, ustavuse ja hingepuhtuse tunnusvärv. Kilbi laineline jaotus tähistab valda läbivat jõge, hobuseraud on muistsetest aegadest tuntud õnnemärk, mis viitab hobusekasvatuselegi. Hõbedane ja punane on Püha Jüri tunnusvärvid ja koos ristidega sümboliseerivad Tori Eesti sõjameeste mälestuskirikut.