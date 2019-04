Kihnus kogunevad 4H noored, Põhjamaade kirjutajad ja agarad kudujad

Kolmapäeval saavad saarel kokku 30 kodu- ja välisnoort, kes harivad end kirjanike, loovkirjutamise ekspertide ja laagri põhijuhendaja taanlanna Caroline Orsumi käe all.

„Noortele peitub laagri suurim kasutegur võimaluses ühiselt olulisi kirjutamisega seotud teemasid arutada ja koguda vajalikku julgust, et kirjutamisele pühenduda,“ ütles Põhjamaade ministrite nõukogu Eesti esinduse kultuurinõunik Eha Vain. „Unikaalsust lisab tõsiasi, et osalejatele annavad tagasisidet nii Põhjamaade kui Eesti oma ala asjatundjad. Kes teab, ehk peitub just ühes neist noortest järgmine armastatud kirjanik.“