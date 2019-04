Parim klienditeenindaja ja müügikorraldaja õpivad Pärnus

“Hommikust saati oli närv sees,“ kirjeldas oma emotsioone Orro. “Kui võistluse esimene osa oli möödas, oli natuke kergem, aga samal ajal oli kõige raskem, müügisituatsiooni osa veel ees. Arvasin, et seal ei läinud mul nii hästi. Kui oli teine ja kolmas koht välja öeldud, tekkis mul kurbus, et äkki ma ei saagi esimeseks. Kui aga öeldi minu nimi, ei suutnud ma seda uskuda. Kokkuvõttes oli tore ja pingeline võistlus. Olen oma saavutusega rahul.“

“Kaubanduse valdkonna võistlusi korraldatakse aastast 2000. Võistlus annab tagasisidet võistlejatele ja õpetajatele: millisel tasemel ollakse ja kas suund, kuhu minnakse, on õige,” sõnas PKHK-poolne korraldaja Kaie Pärn. “Peale võistlusmomendi on selle päeva eesmärk populariseerida kaubanduse erialasid ja kutsekoole. Pärnule lõppes tänane päev väga heade tulemustega ja näitab seda, et me liigume õiges suunas ning meie meeskond teeb ühise eesmärgi nimel palju tööd.”