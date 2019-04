Kuigi enamasti näitavad päästekoerad oma oskusi eri üritustel, siis Eike on reealselt päästnud viieaastase poisi elu. See juhtus aastaid tagasi, esimesel advendil Elva paisjärve juures. “Meie koeraga tulime jalutuskäigult, kuulsime kisa. Nägin, et ema seisis kaldal, hoidis paaniliselt käru sangast ja karjus,” rääkis Paas, lisades, et otsustas koera igaks juhuks lahti lasta.