Kihnu liitus Eesti linnade ja valdade liiduga

Kihnu vallavanema Ingvar Saare sõnutsi soovib vald, et ELVL aitaks kaasa keskvalitsusega suhtlemisele. “Loodame, et liit aitab väikesaari puudutavaid teemasid rohkem ministeeriumide ja valitsuse ette tuua,” sõnas ta.

ELVLi asedirektori Jan Trei ütlust mööda on väikesaared oluline osa kohalikust omavalitsussüsteemist ning liidul on valmisolek esindada ja kaitsta üleriigilisel tasandil väikesaarte huve. “Liidu eesmärk on kaitsta kõigi liikmete ühishuve nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil,” kinnitas Trei.