Pildid: hakkajad tüdrukud korjasid Seljametsa karjääri ümbrusest kilode viisi pralletajatest maha jäänud prahti

Merli Ilm sõnas, et on internetis väga tihti näinud postitusi olukorrast Seljametsa karjääri ümbruses. “Mul sai mõõt täis, kui nägin uut postitust Märgatud24 Pärnus, ning otsustasin tegutsema hakata. Leidsin klassiõed, kes olid nõus aitama, ja nii me lõpuks selle ära tegime,” rääkis Ilm.

Pärast paaritunnist koristamist tõdesid tüdrukud, et oma jõududega nad seda ala puhtaks ei saa. “Kogusime nii palju prügi kottidesse kui võimalik ja tassisime selle ühte kohta kokku, aga meie autosse ei mahtunud see kõik kuidagi ära. Loodame, et leidub mõni hea inimene, kes tuleks appi prügi ära viima,” kirjutasid tüdrukud sotsiaalmeedia postituses. “Ehk leidub veel häid inimesi, kes soovivad korras hoida nii kaunist kohta nagu seda on Seljametsa järv.”