Mereohutuskuul keskendub tähelepanu meresõidu ohtudele

„Suvekuud on merepäästjatele väga töised, kuid eesmärk on siiski õnnetusi ennetada. Mereohutuskuu raames tahamegi inimestele meelde tuletada ohutu meresõidu põhitõed. Näitame, kuidas päästevarustust õigesti kasutada, räägime, mida silmas pidada veealuste hooajaks ettevalmistamisel. Jagame kasulikku infot ja näpunäiteid, kuidas käituda, kui ikkagi peaks hätta sattuma,“ ütles Kohtla. Ta lisas, et üritustele on oodatud kõik huvilised, aga eriti need, kellel on ohutuse kohta küsimusi.