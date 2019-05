Ettevõtte kuvand hõlmab peale visuaali muudki

Eristamaks üht teenusepakkujat või toodet teisest, mängib olulist rolli kaubamärk ja selle nimi. “Mida tugevam on bränd ja mida rohkem on sihtkohas tugevaid ja eristuvaid ettevõtteid, ­seda mainekam on sihtkoht isegi,” kinnitas Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse turismiarenduse peaspetsialist Orvika Reilend.