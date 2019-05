Galerii: Pärnumaa maitsete aasta korraldajad tänasid kohalikke toidutootjaid, toidupiirkonna tiitel läheb edasi võrokestele

Pärnumaa maitsete aasta eestvedajate kinnitusel on aasta igati korda läinud ja püstitatud eesmärgid täidetud. Piirkonnas said alguse traditsioonid. Kohalike kohvikute ja restoranide menüüst leiab järjest enam piirkonnas kasvatatud toorainet. Samuti loodi toidumeene konkursil põnevaid tooteid nagu tammetõrujahust küpsised, kartulivorstid ja mustasõstramaiused, mis üleöö kuulsaks said ja tegijatele tellimuste laviini tõid. Nüüdsest on kohalikud maitsed kergemini kättesaadavad kohalikule elanikulegi.