Jõkke lupsas nii Daugava kui Pärnu lõhet

Veekogu kaladega asustamisel kehtivad reeglid, millest Põlula kasvanduse töötajad kinni peavad: vee temperatuur jões ei tohi palju erineda basseinide omast, kust kalu tuuakse, ja asustamiseks valitakse õhtu, mil kajakad on end täis söönud ega kogune parve uusi jõeasukaid ründama.

On kolmaski reegel: kaldast, kust kalu vette lastakse, ei anta avalikult teada.

“Poolteiseaastaste lõhedega pole asi nii hull, aga elu on näidanud, et kui lasta vette kaheaastasi lõhesid, kes ­juba väikese heeringa pikkused, on röövkalamehed kohe platsis, kui täpsest asustamiskohast haisu ninna saavad,” rääkis Põlula kalakasvanduse nõunik Ene Saadre.