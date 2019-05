1200 koolinoort jookseb ratastoolilaste koosmängimise toetuseks

Mängupark rajati aasta tagasi ja seal on praegu olemas spetsiaalne kiik, karussell ja takistusrajad. Neile, kes ratastoolis, tähendab see võimalust värskes õhus aega veeta ja samal ajal õppida ratastooliga munakiviteel sõitma, äärekive ja veerenne ületama, et tänaval end kindlamini tunda. Park on avatud nii keskuse patsientidele, linnaelanikele kui turistidele.