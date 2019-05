Rahanappus jätab mudilased tilkuva katuse alla

Lasteaia renoveerimistööde maksumuseks oli kavandatud 375 000 eurot. Kõige odavam pakkumine oli aga Põhja-Pärnumaa vallavanema Jane Metsa teatel 800 000 eurot. “Siis olime dilemma ees: kas loobuda sellest projektist ja hakata oma rahaga tegema või võtta lisaks laenu,” selgitas ta. Praeguseni pole kindlat otsust tehtud, kuid Mets andis mõista, et suure tõenäosusega küsitakse projektile pikendust ja korraldatakse uus hange. Seega ei hakka ümberehitustööd tänavu kindlasti pihta.

Lapsevanemad on pettunud. “Miks on vaja renoveerida nii uhkelt, päikesepaneelidega ja puha? Miks ei võiks lasteaia niisama ära soojustada ja ilusaks teha? Iga aasta lubatakse, et tehakse, aga siiani pole tehtud,” kirjutas üks Vändra lapsevanematest toimetusele.