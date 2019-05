Vallikääru kallasrada ajas linna majaomanikega sõjajalale

Pärnu linn ja vallikraavi kaldal asuva maja korteriühistu on juba umbes kümme aastat leidnud järjest põhjusi kohut käia. Tüliõunaks on saanud küll salaja ehitatud avalik tualett, küll majast mööduv kallasrada. Hiljuti kaotas linn riigikohtus jälle ühe vaidluse, seekord nime määramise asjus sadamale, mida registreerida tahetakse. Korteriühistu juhatuse liige on nüüd kindel, et linn kiusab majaomanikke kohtus vaid kallasraja sulgemise pärast. Sisuliselt nõutavat ülejäänud vaidluste abil midagi, mida kohtu kaudu ei saadud.