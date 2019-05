Estonia maksab linnale 350 000 eurot dividende

Ettevõtte juhatuse liikme Andrus Aljase sõnutsi mõjutab kogu Eesti turismiturgu Soome turistide arvu kahanemine. Seetõttu on Estonia SPA Hotels on võtnud suuna konverentsiturismile. Soome turistid on aidanud madalhooajal nädala sees hotelle täita. Nende rahulolu nimel ja uute klientide võitmiseks on Estonia asunud uuendama Medical SPA hotelli ehk kunagist Pargi maja.