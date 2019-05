Abilinnapea: Kui riik ei panusta teehoidu rohkem, kujuneb tänavate remondi intervalliks 30 aastat

Juhul kui Eesti linnade ja valdade liidu esindajate ettepanekud leiavad riigieelarve koostamisel kajastamist, peaks suurenema tulumaksult kohalikele omavalitsustele laekuv osa 11,93 protsendilt 11,96ni. Pärnu puhul tähendaks see, et kui tänavu laekub tulumaksu eeldatavasti 38,4 miljonit eurot, siis järgmisel aastal kasvab see summa umbes kolme miljoni euro võrra: 41,5 miljonini.