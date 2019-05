Varsti pääseb Pätsi ausambani kuiva jalaga

Mälestusmärgini viiv tee asus vallavanema jutu järgi ümbruskonna tasapinnast veidi madalamal. Seepärast oli ebamugav sinna minna, jalad said märjaks ja mustaks, tihtipeale kõik lainetas. Sageli tuli ette, et mõni lippu hoidvatest lastest minestas ja kukkus. Tölp pakkus, et pinge tõttu. Just sel põhjusel viimasel kahel üritusel enam lapsi lippuritena ei kaasatud.

Igatahes jõuti pärast läbirääkimisi muinsuskaitsega kokkuleppele, et mälestusmärgi ümbruse plats ja uus tee kaetakse täringukiviga, sest mõnda muud sorti sillutiskivid ei kõla ausambaga kokku. Monument on valmistatud roosast graniidist, mis korjati Konstantin Pätsi sünnitalu põldudelt. Ausammas on Tölbi ütlust mööda muinsuskaitse all ja selle ümber 50meetrine kaitsetsoon, aga ülejäänud park kaitse all pole.