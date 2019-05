Prokuratuur kaebab nüüd otsuse edasi, kuidas seda kommenteerite?

See on prokuratuuri õigus. Soovin prokuratuurile edu selle otsuse vaidlustamise puhul. Meil Eestis on õigusriik ja mina usun, et ringkonnakohuski näeb selle asja absurdsust ja esimese astme otsus jääb jõusse. Siin ei saa teist võimalust ­olla. Kui puudub kuritegu, ei saa tulla süüdimõistvat otsust.