Sauga aleviku ja Urge küla elanikud saavad peagi ohutumalt liigelda

Tori vallavalitsuse kommunikatsiooninõuniku Katariina Vaabeli sõnul algab ehitus üsna pea, kõik tööd peavad valmis olema 15. oktoobriks. “Neid kergliiklusteid on kaua oodatud, need parandavad oluliselt liiklusturvalisust,” märkis Vaabel.

Ehitustöid teeb AS TREF Nord. Jänesselja tee maksumus on 137 208,54 eurot ja Urge-Pulli teel 396 222,32 eurot. Valla omaosalus on vastavalt 73 783 ja 97 435 eurot.