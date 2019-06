Tegemist on garantiiremondiga. Peatöövõtja osaühing Eventus Ehitus on tellinud Saksamaa ettevõtte uut jooksurada ehitama, sest eelmine hakkas õige pea pärast rajatise pidulikku avamist lagunema: see murenes, pragunes, liikus ja tuli mõneski kohas asfaldi küljest lahti.