Veel avamata peatusi ilmestab õrrelaiune pink

Prussi meenutav istepink ja selle mõõtmed vastavad maanteeameti selgituse kohaselt kehtestatud nõuetele. Nii et laiemat või, veel enam, seljatoega pinki, pole sellise “tüübi” asemele mõtet tahtagi.

Põhimaantee number neli ehk Tallinna–Pärnu–Ikla tee ääres on rajamisel veel kaks peatust, neist üks jääb Rapla maakonda ning suurendab Märjamaa alevi ja Orgita küla elanike liikumisvõimalusi. Pärnust Ikla poole Häädemeeste tee peatuses hakkavad ­samuti peatuma kommertskaugliinide ühissõidukid.

“Häädemeeste vald taotles ­juba mitu aastat tagasi seda peatust,” ütles Häädemeeste abivallavanem Toomas Abel. “Alguses oli mõte, et kaugliinibusside kõigil väljumistel oleks seal nõudepeatus, et inimesed jõuaksid öistele lendudele Tallinna või Riiga. Senini on lähemad variandid sõita ette kas Pärnu või Salacgrīva bussijaama.”