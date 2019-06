Kunstikooli õpilased vahetasid Euroopa noortega kogemusi

“Sellised projektid on kunstikooli õpilastele olulised, sest avardavad nende maailmapilti, annavad ideid ja rahvusvahelisi tutvusi,” kõneles kunstikooli direktor Kristel Kallau. “Uusi teadmisi ei anna vaid töötoad, vaid teine kultuur ja rahvaski, kelle kaudu saab piirkonna kunsti eripärasid paremini mõista. Samuti saavad tublid õpilased reisida riikidesse, kuhu nad muidu võib-olla ei satuks."

Projekti peakoordinaator on Gronów Górny kunstikeskkool Poolast ja peale Eesti osalesid kunstiharidust pakkuvad huvi- ja üldhariduskoolid: Salgale algkool Lätist, Dimitar Talevi keskkool Bulgaariast, Ladislav Bieliki kunstikeskkool Slovakkiast ja Porto moekool Portugalist.

Projekt algas 1. septembril 2017 ja pea kahe aasta vältel külastati kõiki partnereid. Peale klassikaliste kunstivormide õpiti näiteks animafilmide tegemist, ühendamaks kunsti ja tehnoloogiat. Keskenduti rahvuslikule käsitöölegi. Projektil on oma koduleht, Facebooki ja Instagrami leht ja Youtube’i kanal. Viimasena mainitust on võimalik vaadata kõigi partnerite tehtud lühifilme: nii intervjuusid kohalike kunstnikega kui jalutuskäike kodulinnas, kus on üles filmitud tänavakunst. Samuti leiab videoid harivatest ja meeleolukatest projektireisidest. “Promoting arti” lõpus valmib brošüür projekti tulemustega.