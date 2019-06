Vabatahtlikud päästjad kogunevad, et jagada kogemusi ja tõhustada koostööd

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu nimetas priitahtlikke päästjaid kogukonna oluliseks lüliks. “Tänavuse foorumi kandev mõte on koostöö, eelkõige vabatahtlike päästjate koostöö kohaliku omavalitsusega. Kohalik omavalitsus on vabatahtliku pääste kõige olulisem partner ja üheskoos peame tegelema uute proovikividega nagu koduohutus ja elanike kaitse. Me oleme ühtne päästevõrgustik – vabatahtlikud ja kutselised –, sest tegutseme ühise eesmärgi, turvalise Eesti nimel,” kõneles Tammearu.

Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd ütles, et kõik priitahtlikud ja nende pered väärivad suurt tunnustust ning avaldas rõõmu selle üle, et mitmel pool Eestis töötavad vabatahtlikud ja kutselised koos ja isegi ühes komandos. “Meid seovad väärtused ja eesmärgid, seega parima turvalisuse saame tagada ainult ühiselt tegutsedes. Iga vabatahtlik on meile suur väärtus, sest need inimesed annavad ühiskonnale oma kõige väärtuslikuma – aja ja energia. Töötame ministeeriumis selle nimel, et vabatahtlike rahastus suureneks ja kaasataks neid veel enam ning oleks mitmekesisemaid võimalusi, kus vabatahtlikuna turvalisust luua,” rääkis ta.