Pildid: praamijärjekord Virtsus ulatub üle kilomeetri

Pühadejärgse mandrile tagasisõidu planeerimiseks on aga viimane aeg. Esmaspäevaks, 24. juuniks on enamik Kuivastu-Virtsu e-pileteid juba välja müüdud, kohti leidub veel vaid varahommikustele sõitudele.

Parvlaev Regula reisidele õnnestub osta üldjärjekorra e-pileteid. Üldjärjekorra e-pileti erinevus e-piletiga, mis on ostetud kindlale reisile, on see, et üldjärjekorra e-pilet ei ole seotud ühegi konkreetse reisiga.