Audru elanikud peavad hakkama perearstil käima Pärnus

Läbirääkimiste tulemusena oli nõus patsientidele ajutiselt üldarstiabi osutama dr Anu Niisuke, mis tähendab, et nimekirja kuuluvatele isikutele on tagatud 1. juulist perearstiabi.

Terviseameti teatel ei saa ühtegi perearsti või ajutist asendajat kohustada asuma tööle kindlasse asukohta, kuid amet on korduvalt kogenud, et koostöös ühtse kogukonnaga leitakse üldarstiabis paindlikke lahendusi. Samuti on igal patsiendil on õigus valida ja vahetada avalduse alusel perearsti ning terviseamet nõustab patsiente perearsti vahetamisega seotud küsimustes.