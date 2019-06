Keskkonnatoetust jagus maakonda ligemale 400 000 eurot

“Lähtusime projektide olulisusest ja mõjust loodusele,” teatas äsja KIKi nõukogu esimeheks valitud keskkonnaminister Rene Kokk, kuidas otsustusprotsess käis. Ta väljendas heameelt selle üle, et üle 500 lasteaia ja kooli projekti sai 1,2 miljonit eurot, samuti anti raha mitmele jääkreostuse koristamise projektile ja festivalile, et vähendada suurtel rahvaüritustel prügi teket.

Pärnumaalt said rahaabi 52 projekti, millele eraldati 378 532 eurot. Suurimad eraldised said SA Pärnumaa Arenduskeskus, mille väikeettevõtete ringmajanduse teadlikkuse tõstmise projekti toetati 39 303 euroga, ning MTÜ Pärnu Toidupanga projekt 28 114 euroga. Ühing soetab toetuse abil kaubiku, millega veetakse kaubandusettevõtete ja tootjate toiduainete ülejääke toidupanga lattu, kus need annetatakse toimetulekuraskustes peredele. Peale selle toetati lasteaedade ja koolide väiksemaid projekte.