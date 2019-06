Õpilasmalevlased uudistasid meeri kabinetti

Pärnumaa Õpilasmaleval ja sihtasutusel Õpilasmalev on Pärnus ühine rühm, kus on kümme noort Tallinnast ja viis Pärnust. Nende rühmavanem on hiljuti Pärnusse kolinud Tony Käsper, kes otsis tööpäeva järel malevlastele mitmesuguseid tegevusi. “Teades, et olen kohalik, pöördus ta minu poole nõu saamiseks, kelle huvitavaga võiksid noored kohtuda, ja üsna kohe tuli mul mõtteisse Pärnu linnapea. Noortel on kindlasti huvitav temaga kohtuda ja kus siis mujal, kui mitte tema enda kabinetis,” selgitas ettevõtja ja Pärnu haigla turundusspetsialist Errit Kuldkepp.