Mõtlematu teo hind võib maksta inimelu 

Facebooki grupis “Märgatud Sindis” kutsub kohalik elanik sintlasi üles ühiskasutava vara rikkujate kohta infot jagama ja juhib tähelepanu, et vanemad peaksid oma lastega sel teemal tõsiselt rääkima.

Tori vallavalitsuse kommunikatsiooninõuniku Katariina Vaabli sõnutsi on kohalikud omavalitsused kogu riigis koostöös kogukonna ja päästeametiga paigaldanud 584 veeohutusstendi.

Nii on ka Sindis. “Stende on paigaldanud Sindi tuletõrje selts, Sindi avatud noortekeskuse lapsed ja kogukond ise, et inimesi õpetada ja hädaolukorras aidata. Kui stend ära soditakse, lõhutakse või päästerõngas varastatakse, pole temast kasu ja võib abivajajale ja tema abistajale väga valusal hetkel seda näidata,” kurvastab Vaabel, kes ühtlasi kuulub Sindi tuletõrje seltsi.

Sindis on mitu stendiga supluskohta. “Kalmistu ujumiskohas seoti rõnga viskeliin ümber tahvli nii, et rõngas oli kasutuskõlbmatu. Sindi ujulast varastati vaid neli päeva seal olnud päästerõngas. Sõpruse pargi ujumiskohast on kadunud päästerõngas ja soditud on sealne tahvel. Tõsi küll, Sõpruse pargi ujumiskohas pole rõngast juba pikemat aega, kuid tahvel on soditud eelmise nädala jooksul,” loetles kommunikatsiooninõunik kohti, kus käiakse tihti ujumas. Ta toonitas sedagi, et jõgi meelitab rohkelt vette just lapsi.

Päästerõngas koos kasutusjuhendi ja elustamisõpetusega veeohutuspüstakul võib päästa inimelu. FOTO: Katariina Vaabel

Vallavalitsus soetas Sindi ujulasse uue rõnga ja hangib selle ka Sõpruse pargi supluskohta, samuti teeb korda tahvli. “Kuid see ei paranda sodimise ja varastamise probleemi. Oluline on, et inimesed hooliksid ja hoolitseksid ühiskasutatava vara eest. Eriti kehtib see elupäästevahendite kohta. Stendid on kogukonna aktiivsed ja head inimesed vabast tahtest paigaldanud, nende lõhkumisega hävitate kogukonna tööd. Palume lastevanematel oma lastega rääkida lõhkumisest ja sodimisest. Kui midagi muud suvel teha ei ole, tulge malevasse!” pakub Vaabel välja.