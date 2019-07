Romantilise rannatee tootjad avavad suurpeol oma telgi

Mercedes Merimaa jutu järgi saadi laulupeo toitlustusalale koht Leader-programmi abiga. FOTO: Mailiis Ollino

Suurpeo eel ja ajal on lauluväljaku merepoolses osas avatud romantilise rannatee maitsete telk, milles Pärnumaa tootjad pakuvad külastajatele põnevaid maitseelamusi. Ekstra laulu- ja tantsupeo ajaks on Pootsi mõisas valminud romantilise rannatee rabarberilimonaad, mille etiketil on Iklast Varblani piki rannikut kulgeva turismimarsruudi ja sellesse piirkonda jäävaid ettevõtjaid ühendava kaubamärgi logo.