Töö laste parema vaimse tervise nimel takerdub raha taha

Pärnu haigla sotsiaalraviteenistuse juhataja Olga Sumbajeva sõnul võimaldab omavalitsuste liidu finantseering keskuses lahendada ka perede psühhosotsiaalseid probleeme. FOTO: Urmas Luik

Seda, et psühholoogilist-psühhiaatrilist tuge vajavaid lapsi on järjest enam, kinnitavad nii vaimse tervise keskuse (VTK), Innove Rajaleidja, õppenõustamiskeskuse kui ka linnavalitsuse haridusosakonna töötajad. Vajadus selle teenuse järele on suurem, kui jõutakse pakkuda – põhjuseks raha ja spetsialistide nappus.