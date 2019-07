Kaitsevägi palub marjulistel-seenelistel harjutusväljadel tähelepanelik olla

Pärnumaal on ainsaks harjutusväljaks Kikepera, mis asub Pärnust 40 kilomeetri kaugusel Saarde vallas Kikepera külas. Sellelgi alal on juulis plaanis mitu laskeharjutust, mille ajal on alale minek keelatud.

Et vältida inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljale, on ala piirid tähistatud valge-punase- või kollase-punase-triibuliste postidega. Igal postil on väike must nool, mis näitab, kummale poole postist harjutusvälja ala jääb. Osal postidel on ka märge, et tegemist on harjutusväljaga, ja kontakttelefoni number. Eraldi võib näha ka hoiatusmärke üksuse treeningala kirjaga.