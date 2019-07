Galerii: Mihklis meenutati karmi metsavenna aega ja maitsti soolapekki

“Olen mõelnud sellele, kui mõistlik oli see vastupanu, mida metsavennad osutasid. Pole kahtlustki, et see oli õigustatud ja vajalik. Nad toitsid seda juurt, millest kasvasid need, kes taastasid Eesti Vabariigi,” rääkis Kaitseliidu reservmajor Mehis Born.