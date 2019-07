Pärnus avatakse Eesti suurim päikeseenergiajaam

“Pärnu linn kasutab vana prügilat tõhusalt. Maetud jäätmetest toodetakse gaasi, nüüd hakkavad prügila nõlvadele paigaldatud päikesepaneelid elektrienergiat tootma. See annab uue tõuke Pärnu ettevõtlusele, millel on võimalus päikesepargist kuni kuue kilomeetri raadiuses soodsamat elektrit kasutada,” rääkis Pärnu abilinnapea Siim Suursild.

Paikre juhatuse liikme Kristo Rossmani sõnutsi on jäätmeettevõtte üks strateegiaid arendada keskkonnasäästlikke taastuvenergia tootmislahendusi, millest esimene on edukalt lõpule viidud. “Päikesepargist on kasu kõigil suurema elektritarbimisega ettevõtetel, mis asuvad kuue kilomeetri raadiuses. Nendes piirides on võimalik luua otseliin ja tarbida odavamat elektrit soodsamate ülekandetasude tõttu,” kõneles Rossman.