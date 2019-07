Linn andis Jannseni keskuse rajamiseks ehitusloa

Kinnisvaravalduse AS kavatseb Neste automaattankla ja Ülejõe apteegi hoone vahelised majad lammutada ja ehitada nende asemele Jannseni keskuse. Keskus koosneb kahest osast: senisest asukohast veidi Vana-Pärnu poole jäävast Rimi kauplusest ning Noortepargi poole jäävast neljakorruselisest büroo- ja eluruumide kompleksist.

Hoone ehitisealune pindala on 1446,5 ruutmeetrit, kõrgus neljakorruselisel osal 15 ja ühekorruselisel osal viis meetrit. Esimesele korrusele on planeeritud kaubanduspinnad, teisele ja kolmandale bürooruumid ning neljandale korterid. Kaheksast korterist nelja suurus on 41,6, kahel 43,6 ja kahel 35,5 ruutmeetrit.