Hooldekodud saavad riigilt rahatuge

“Meile on oluline, et inimesed saaksid elada väärikalt ja turvaliselt kogu oma elu ning see jätkuks ka siis, kui elatakse hooldekodus,” ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse pressiteate vahendusel. “Üldhooldusteenuse kvaliteet on meie pideva tähelepanu all.”